JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Pelaku Penganiayaan yang Sempat Viral Kini Ditangkap Polisi

Pelaku Penganiayaan yang Sempat Viral Kini Ditangkap Polisi

Rabu, 01 April 2026 – 20:45 WIB
Pelaku Penganiayaan yang Sempat Viral Kini Ditangkap Polisi - JPNN.com Jogja
Tampang pelaku penganiayaan di Jalan Kerto telah diamankan polisi pada Rabu (1/4). Foto: Humas Polresta Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Aparat kepolisian berhasil menangkap satu orang terduga pelaku penganiayaan yang sempat viral di media sosial. Insiden kekerasan ini terjadi di Jalan Kerto, Kelurahan Muja-Muju, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Pelaku berinisial NH (23), warga Umbulharjo, ditangkap oleh tim gabungan Resmob Polresta Yogyakarta dan Reskrim Polsek Umbulharjo pada Rabu (1/4).

"Pelaku NH warga Umbulharjo diduga melakukan penganiayaan dengan cara menendang dan meludahi korban," ujar PS Kasihumas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo pada Rabu (1/4).

Peristiwa bermula dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelaku. Saat itu, korban yang sedang berboncengan melintas di lokasi kejadian dan berpapasan dengan pelaku yang berkendara melawan arus.

Karena merasa terancam dengan tindakan berbahaya tersebut, korban secara spontan menegur pelaku dengan nada tinggi (makian).

Alih-alih menyadari kesalahannya, NH justru tidak terima dan mengejar korban.

"Pelaku yang tidak terima dimaki justru berbalik arah dan mengejar korban. Ia kemudian menghubungi rekan-rekannya yang berjumlah enam orang," kata Ipda Anton Budi Susilo.

Situasi makin memanas ketika rombongan rekan pelaku tiba di lokasi. Cekcok mulut yang terjadi berakhir pada tindakan kekerasan fisik secara bersama-sama.

Polisi menangkap pria berinisial NH (23) dalam kasus penganiayaan yang sempat viral di Jalan Kerto, Yogyakarta.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   penganiayaan Umbulharjo Jogja jalan kerto penganiayaan jogja polresta yogyakarta

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU