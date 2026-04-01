2 Prodi Terfavorit di UGM Jalur SNBP 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima 2.836 mahasiswa lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

Tercatat ada 29.456 peserta yang mendaftar lewat jalur SNBP ini.

Antusiasme yang tinggi tersebut menjadikan UGM sebagai salah satu kampus negeri favorit.

Wakil Rektor UGM Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro menyebut program studi Akuntansi dan Kedokteran paling diminati di UGM.

"Tingkat persaingan di dua prodi ini menunjukkan tingginya minat calon mahasiswa terhadap program studi unggulan sekaligus ketatnya persaingan untuk dapat diterima,” ujar Wening, Rabu (1/4).

Total UGM akan menerima 9.403 mahasiswa lewat jalur SNBP, SNBT dan Seleksi Mandiri.

Baca Juga: Pakar UGM Kritik Akuntabilitas dan Penegakan Aturan di LPDP

Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2026 Eduart Wolok mengatakan peserta yang telah dinyatakan lulus SNBP tidak diperkenankan mengikuti jalur seleksi lain pada tahun yang sama.

"Kami mengimbau agar peserta yang lulus segera melakukan registrasi ulang di perguruan tinggi yang menerima sesuai jadwal yang ditetapkan,” katanya.