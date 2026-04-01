Melihat Persiapan PSIM Yogyakarta Menjelang Duel dengan Dewa United

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kini tengah memasuki fase krusial dalam persiapan mereka menghadapi Dewa United pada laga tandang yang dijadwalkan berlangsung Jumat (3/4). Laskar Mataram fokus memulihkan kondisi dan mematangkan strategi tim setelah melewati masa libur Lebaran.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membenahi internal tim.

"Kalau persiapan melawan Dewa, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain,” kata Gastel, Selasa (31/3).

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Bersiap Menghadapi Dewa United

Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa Dewa United adalah lawan tangguh dengan komposisi pemain yang solid.

”Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami, tetapi saya pikir setiap pertandingan di Indonesia itu sulit," ucapnya.

Ujian bagi Laskar Mataram makin berat lantaran absennya sejumlah pemain pilar. Fahreza Sudin dipastikan absen karena hukuman kartu merah yang didapat saat melawan Semen Padang, sementara Anton Fase masih berkutat dengan cedera.

Selain itu, kondisi Rakhmatsho Rakhmatzoda juga diragukan tampil karena sempat mengalami cedera saat menjalani latihan.

Di sisi lain, bek andalan PSIM Jogja Franco Ramos Mingo mengatakan kesiapannya secara fisik dan mental untuk menjaga lini pertahanan.