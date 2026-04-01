JPNN.com

Melihat Persiapan PSIM Yogyakarta Menjelang Duel dengan Dewa United

Rabu, 01 April 2026 – 21:30 WIB
Latihan PSIM Yogyakarta. Foto: Media Officer

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM Yogyakarta kini tengah memasuki fase krusial dalam persiapan mereka menghadapi Dewa United pada laga tandang yang dijadwalkan berlangsung Jumat (3/4). Laskar Mataram fokus memulihkan kondisi dan mematangkan strategi tim setelah melewati masa libur Lebaran.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membenahi internal tim.

"Kalau persiapan melawan Dewa, saya fokus pada tim saya sendiri dan cara kami ingin bermain,” kata Gastel, Selasa (31/3).

Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa Dewa United adalah lawan tangguh dengan komposisi pemain yang solid.

”Jadi, ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi kami, tetapi saya pikir setiap pertandingan di Indonesia itu sulit," ucapnya.

Ujian bagi Laskar Mataram makin berat lantaran absennya sejumlah pemain pilar. Fahreza Sudin dipastikan absen karena hukuman kartu merah yang didapat saat melawan Semen Padang, sementara Anton Fase masih berkutat dengan cedera.

Selain itu, kondisi Rakhmatsho Rakhmatzoda juga diragukan tampil karena sempat mengalami cedera saat menjalani latihan.

Di sisi lain, bek andalan PSIM Jogja Franco Ramos Mingo mengatakan kesiapannya secara fisik dan mental untuk menjaga lini pertahanan.

PSIM Yogyakarta terus bersiap menjelang bergulirnya kembali Super League pascalibur Lebaran 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   PSIM Yogyakarta dewa United Jean-Paul Van Gastel super league psim jogja

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU