Ratusan CPNS Sleman Mendapatkan SK, Bupati Beri 3 Pesan Penting

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Bupati Sleman Harda Kiswaya secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada 144 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Acara tersebut berlangsung khidmat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman pada Rabu (01/04).

Hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto, beserta sejumlah jajaran kepala perangkat daerah terkait.

Selain penyerahan SK PNS, dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional bagi 121 PNS.

Prosesi ini menandai babak baru bagi para aparatur negara tersebut untuk berkontribusi secara penuh bagi Bumi Sembada.

Dalam sambutannya, Harda Kiswaya menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar perubahan status administratif, melainkan pijakan untuk memperkuat komitmen pengabdian.

Ia berpesan agar setiap ASN memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di atas segalanya.

"Silakan manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan mengabdi di Kabupaten Sleman ini. Pelayanan yang baik yang bisa diberikan kepada masyarakat itu nilainya lebih berharga dari apa pun," ujar Harda.

Bupati juga menitipkan harapan besar agar para penerima SK mampu memikul tanggung jawab yang lebih berat dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.