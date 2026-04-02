Rekayasa Lalu Lintas Peringatan HUT ke-80 Sultan HB X, Malioboro Ditutup Total

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Malioboro akan ditutup total bagi kendaraan bermotor pada Kamis (2/4) menyusul digelarnya Kirab Budaya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Belasan ribu peserta diprediksi akan memadati jantung kota Yogyakarta tersebut.

Demi menjamin kelancaran kirab yang membawa hasil bumi ini, Polresta Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sejumlah titik kunci.

Penyekatan jalan akan dimulai sejak pagi hari pukul 06.00 WIB. Kasihumas Polresta Yogyakarta Ipda Anton Budi Susilo mengatakan arus lalu lintas dari arah barat, tepatnya di Simpang PKU, akan dialihkan sepenuhnya ke arah utara melalui Jalan Bhayangkara.

Baca Juga: PSIM Yogyakarta Dorong Renovasi Stadion Sultan Agung

"Malioboro dari ujung utara akan ditutup dari arah barat simpang PKU dialihkan ke utara Jalan Bhayangkara," kata Ipda Anton.

Selain itu, akses menuju pusat kota juga akan dibatasi melalui penutupan di beberapa titik strategis.

Di simpang empat Gondomanan, arus dari arah timur akan ditutup. Sedangkan di simpang empat Kauman dan Jl Ibu Ruswo penutupan akses kendaraan yang mengarah ke lokasi acara.

Untuk mengamankan jalannya kegiatan dan mengatur kepadatan lalu lintas, pihak kepolisian akan menerjunkan sebanyak 900 personel di berbagai titik persimpangan.

Acara yang dimulai pukul 07.30 WIB ini direncanakan menjadi magnet massa. Ketua Umum Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan DIY Nayantaka Gandang Hardjanta memperkirakan sekitar 10.000 hingga 12.000 peserta dari 392 kalurahan akan hadir.