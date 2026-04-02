Pesta Rakyat Ulang Tahun Sultan HB X, Angkringan Gratis hingga Pertunjukan Seni

Kamis, 02 April 2026 – 20:11 WIB
Kirab gunungan hasil bumi yang dipersembahkan dalam perayaan Mangayubagya 80 Tahun Yuswa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (2/4). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Delapan puluh gerobak angkringan memeriahkan Perayaan Mangayubagya 80 Tahun Yuswa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Kamis (2/4).

Puluhan gerobak angkringan itu mangkal di sekitar Stasiun Tugu hingga Titik Nol Kilometer.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi mengatakan bahwa rangkaian kegiatan Mangayubagyo sesi sore dapat dinikmati masyarakat secara gratis.

“Mulai pukul 16.00 sampai 22.00 WIB, dibagi dua sesi. Setiap sesi ada 80 angkringan, masing-masing menyediakan 100 nasi kucing," katanya.

Secara keseluruhan total sajian menu angkringan mencapai lebih dari 16.000 porsi hingga malam hari.

“Konsep ini menjadi cara sederhana. Namun, kuat untuk menghadirkan kebersamaan dalam ruang publik," katanya.

Masyarakat juga akan dihibur dengan pertunjukan seni di kawasan BPD DIY, eks Teras Malioboro 2, trotoar depan DPRD DIY, area Hotel Mutiara, pintu barat Kepatihan, Teras Malioboro 1, Pasar Beringharjo hingga kawasan Titik Nol Kilometer.

Pertunjukan menarik lainnya juga akan hadir depan Museum Sonobudoyo. (mcr25/jpnn)

Hari ini perayaan ulang tahun ke-80 Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dimeriahkan dengan kirab dan pertunjukan seni.

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

