Beragam Pakaian Adat Warnai Kirab Budaya 80 Tahun Sri Sultan HB X di Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kawasan Titik Nol Kilometer hingga Pagelaran Keraton Yogyakarta berubah menjadi lautan manusia pada Kamis pagi (2/4). Ribuan pamong desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumpah ruah mengikuti kirab budaya dalam rangka Mangayubagya 80 Yuswa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Acara yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB itu menampilkan kekayaan budaya dan hasil bumi dari lima kabupaten/kota di DIY.

Para peserta tampil dengan mengenakan pakaian adat Jawa gaya Keraton Yogyakarta, menciptakan pemandangan kolosal yang memikat masyarakat serta wisatawan yang hadir.

Paguyuban lurah DIY yang tergabung dalam Nayantaka Gandang Hardjanata mengatakan kirab ini bukan sekadar seremoni. Kegiatan ini merupakan ungkapan cinta dan penghormatan mendalam kepada Sri Sultan HB X.

Peserta kirab berjalan kaki menuju Keraton Yogyakarta dengan membawa berbagai hasil bumi yang merepresentasikan potensi wilayah masing-masing.

Kirab dimulai dari rombongan Kota Yogyakarta, disusul Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan ditutup oleh Gunungkidul.

Berbagai macam polo kependem (ubi-ubian), buah-buahan, sayur-mayur, hingga padi diarak sebagai simbol kemakmuran.

Hasil bumi tersebut diterima oleh pihak Keraton, kemudian diserahkan kembali kepada para Bupati dan Wali Kota untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.