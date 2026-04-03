JPNN.com Jogja Jogja Terkini Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026

Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026

Jumat, 03 April 2026 – 07:54 WIB
Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026 - JPNN.com Jogja
Cuaca mendung di Kota Yogyakarta. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 3 April 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

Pada pagi, sore dan malam hari cuaca di Jogja akan berawan. Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 3 April 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Meskipun pada pagi pagi hari cuaca di Jogja cerah dan berawan, siang dan sore diprakirakan bakal turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
