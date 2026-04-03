Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 3 April 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang hari.

Pada pagi, sore dan malam hari cuaca di Jogja akan berawan. Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 3 April 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan sedang

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Cerah

Siang: Hujan ringan

Sore: Berawan

Malam: Berawan