JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Layanan SIM Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026

Jadwal Layanan SIM Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026

Jumat, 03 April 2026 – 08:23 WIB
Jadwal Layanan SIM Jogja Hari Ini, Jumat 3 April 2026 - JPNN.com Jogja
Pelayanan SIM Keliling di Jogja. Foto : Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, pastikan Anda segera melakukan perpanjangan. Untuk hari ini, Jumat 3 April 2026, terdapat beberapa titik pelayanan yang bisa Anda akses di berbagai wilayah kabupaten/kota.

1. SIM Keliling Polda DIY

Layanan ini berlangsung mulai pukul 08.30 hingga 13.00 WIB. Mengingat hari ini adalah Jumat minggu pertama di bulan April, lokasi pelayanan berada di Kantor Kalurahan Baturetno, Banguntapan, Bantul.

2. Layanan SIM Keliling & Satpas Wilayah Kabupaten

Polresta Sleman
Satpas Polresta Sleman: Pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Polres Gunungkidul
Satpas Polres Gunungkidul: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
SIM Keliling: Terminal Dhaksinaga, Wonosari (Pukul 09.00 WIB – Selesai).

Polres Bantul
Untuk hari Jumat ini tidak dijadwalkan bus SIM keliling (layanan rutin tersedia pada Selasa, Kamis, dan Sabtu). Warga disarankan langsung menuju Satpas Polres Bantul atau lokasi Polda DIY di Baturetno.

3. Layanan SIM Corner (Pusat Perbelanjaan)

Bagi Anda yang ingin memperpanjang SIM pada hari ini, Jumat 3 April 2026, bisa melakukannya di berbagai tempat yang disediakan. Tinggal pilih.
