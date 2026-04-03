Tuntut Kesejahteraan Hewan, Aktivis AFJ Gelar Aksi di Depan Kedai Fore Coffee

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah aktivis dari Animal Friends Jogja (AFJ) melakukan aksi unjuk rasa di depan gerai Fore Coffee, Seturan, Kabupaten Sleman pada Kamis (2/4). Mengenakan kostum menyerupai ayam dan membentangkan berbagai poster, massa menuntut perusahaan kopi tersebut untuk segera beralih ke penggunaan telur bebas sangkar atau cage free.

Aksi ini merupakan bentuk desakan agar Fore Coffee memastikan standar kesejahteraan hewan yang lebih baik di seluruh rantai pasokannya.

Manajer Kampanye Program Advokasi Kesejahteraan Hewan AFJ Dwi Octavia mengatakan Fore Coffee sejauh ini belum menunjukkan komitmen nyata terkait kebijakan cage free, meski sering mengusung narasi keberlanjutan.

"Fore Coffee mengangkat narasi keberlanjutan melalui tagar #FOREsponsible, tetapi hingga kini belum menunjukkan komitmen cage-free. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara citra yang ditampilkan dengan praktik di lapangan," tegas Dwi.

Dorongan untuk meninggalkan telur dari sistem kandang baterai didasari oleh kekhawatiran terhadap kondisi ayam petelur.

Menurut mereka, sistem kandang baterai membuat ayam tidak dapat mengekspresikan perilaku alami karena ruang yang sangat sempit.

Baca Juga: Organisasi Advokasi Kesejahteraan Hewan Tagih Komitmen Best Western

Ada Risiko stres berkepanjangan, tulang rapuh, cedera, serta peningkatan kerentanan terhadap penyakit.

“Makin lama ditunda, makin besar risiko hilangnya kepercayaan publik. Fore perlu segera menyampaikan komitmen yang jelas,” kata Dwi.