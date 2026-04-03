Musim Hujan Segera Berakhir, Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah dan Warga Jogja?

Jumat, 03 April 2026 – 11:00 WIB
Ilustrasi - Hujan turun di kawasan Malioboro. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengeluarkan peringatan dini bagi masyarakat untuk mewaspadai masa transisi cuaca atau pancaroba. Peralihan dari musim hujan ke musim kemarau tahun ini diprediksi akan dibarengi dengan fenomena cuaca ekstrem dan ancaman kekeringan akibat El Nino.

Kepala Stasiun Klimatologi DIY Reni Kraningtyas mengungkapkan bahwa masa akhir musim hujan ditandai dengan perubahan cuaca yang sangat cepat.

Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir.

"Kami mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan langkah mitigasi, seperti membersihkan saluran air, memangkas dahan pohon yang rimbun, serta memastikan kekuatan struktur bangunan dan baliho," ujar Reni dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Kamis (2/4).

Memasuki pertengahan tahun, BMKG memprediksi adanya fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat.

Fenomena ini diperkirakan mulai muncul pada Juli hingga akhir 2026 dengan peluang sebesar 50 hingga 60 persen.

Dampaknya, musim kemarau 2026 diprakirakan akan memiliki curah hujan di bawah normal.

Artinya, kondisi alam akan jauh lebih kering dibandingkan rata-rata biasanya. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada rentang bulan Juli hingga September 2026.

BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrem saat peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.
Sumber Antara
