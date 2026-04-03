Operasi SAR Korban Tenggelam di Muara Sungai Opak Resmi Ditutup

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap Yunanta (30), warga yang dilaporkan hilang di muara Sungai Opak, Kelurahan Tirtohargo, Kabupaten Bantul. Penutupan ini dilakukan pada Jumat (3/4) setelah upaya pencarian selama tujuh hari tidak membuahkan hasil.

Kepala Kantor Basarnas Yogyakarta Rio Banupanitis mengatakan keputusan ini diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, operasi SAR dilaksanakan selama tujuh hari karena hingga hari ketujuh korban belum ditemukan, maka operasi SAR ditutup secara resmi," ujar Rio di Yogyakarta.

Baca Juga: Pencarian Korban Tenggelam di Sungai Opak Masih Nihil

Selama sepekan terakhir, tim SAR gabungan yang melibatkan sekitar 100 personel telah mengerahkan berbagai metode untuk menemukan korban.

Penyisiran visual dilakukan dengan pemantauan darat di sepanjang tepian muara Sungai Opak.

Penyisiran air menggunakan perahu jukung untuk menjangkau area perairan.

Baca Juga: Update Pencarian Hari Ketiga Pemancing yang Hilang di Muara Opak

Sedangkan pantauan udara menggunakan unit drone untuk memperluas jarak pandang tim.

"Meskipun operasi SAR ditutup, kami terus berkoordinasi dengan semua unsur potensi SAR, nelayan, dan masyarakat sekitar lokasi kejadian, apabila di kemudian hari muncul tanda-tanda korban, maka operasi SAR dapat dibuka kembali," katanya.