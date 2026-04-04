Warga Jogja Antusias Merayakan Hari Ulang Tahun Sultan HB X

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat tumpah ruah di sepanjang jalan Malioboro pada Kamis malam (2/4). Kemeriahan semakin terasa dengan kehadiran pertunjukan seni dan puluhan gerobak angkringan gratis.

Pesta rakyat ini merupakan bagian dari rangkaian acara perayaan ulang tahun ke-80 Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Pertunjukan seni dihadirkan di beberapa titik, yaitu kawasan BPD DIY, eks Teras Malioboro 2, trotoar depan DPRD DIY, area Hotel Mutiara, pintu barat Kepatihan, Teras Malioboro 1, Pasar Beringharjo dan kawasan Titik Nol Kilometer.

Baca Juga: Beragam Pakaian Adat Warnai Kirab Budaya 80 Tahun Sri Sultan HB X di Yogyakarta

Kemudian, gerobak angkringan gratis ramai diserbu masyarakat mulai dari Stasiun Tugu hingga Titik Nol Kilometer.

Pada pagi harinya, rangkaian acara dibuka dengan kirab hasil bumi oleh perangkat desa se-DIY.

Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi mengatakan bahwa sebagian besar angkringan hasil kontribusi berbagai pihak.

“Konsep ini menjadi cara sederhana, tetapi kuat untuk menghadirkan kebersamaan dalam ruang publik. Ini memang dari masyarakat untuk masyarakat, sebagai bentuk kebersamaan dalam memaknai momen ini,” katanya.

Menurutnya, sekitar 70 persen makan gratis di angkringan disokong oleh sponsor dari berbagai sektor.