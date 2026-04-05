JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jenazah Kopda Farizal Tiba di Kulon Progo, Disambut Isak Tangis & Puluhan Pelayat

Jenazah Kopda Farizal Tiba di Kulon Progo, Disambut Isak Tangis & Puluhan Pelayat

Minggu, 05 April 2026 – 09:33 WIB
Jenazah Kopda Farizal Tiba di Kulon Progo, Disambut Isak Tangis & Puluhan Pelayat - JPNN.com Jogja
Peti jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon tiba di rumah duka di Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Sabtu malam (4/4). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Kedatangan jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon di Sidorejo, Lendah, Kulon Progo pada Sabtu malam (4/4) disambut dengan isak tangis keluarga.

Selain keluarganya, mendiang Kopda Farizal disambut pelayat yang telah setia menunggu sejak lama.

Kopda Farizal merupakan satu dari tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. 

Jenazah Kopda Farizal tiba sekitar pukul 22.30 WIB di rumah duka setelah mendarat di Lanud Adisucipto, Kabupaten Sleman.

Dandim 0731/Kulon Progo Letkol Infanteri Dyan Niti Sukma mengatakan Kopda Farizal akan dimakamkan secara militer.

Almahrum akan dimakamkan di Tempat Makam Pahlawan (TMP) Giripeni, Kulon Progo pada Minggu pagi (5/4).

"Pemberangkatan secara militer. Kemudian, sampai sana pun dimakamkan secara militer," katanya. 

Upacara Pemberangkatan jenazah menuju TMP Giripeni dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB.

Jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon tiba di rumah duka di Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo pada Sabtu malam (4/4).
BERITA TERKAIT

TERPOPULER

