Putra Daerah Gugur Menjalankan Misi, Gubernur DIY Minta PBB Bertindak

Minggu, 05 April 2026 – 17:35 WIB
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menyambut kedatangan jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon di Lanud Adisucipto pada Sabtu (4/4). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. 

Salah satu prajurit yang gugur merupakan kelahiran Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Kopda Farizal Rhomadhon. 

Selain itu, Sultan HB X juga mendesak agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengusut tuntas tragedi tersebut. 

“Itu yang harus diidentifikasi dengan jelas, apakah kealpaan atau ada unsur lain. Kami berharap bisa diusut tuntas,” kata Sri Sultan saat menyambut kedatangan jenazah di Lanud Adisucipto pada Sabtu malam (4/4).

Menurutnya, kesepakatan terhadap perlindungan prajurit yang menjalankan misi dalam naungan Satgas Yonmek XXIII-S United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) harus terjamin. 

"Harapan saya, peristiwa ini tidak terulang kembali,” kata Raja Keraton Yogyakarta itu. 

Setelah tiba di Lanud Adisucipto, selanjutnya jenazah langsung dibawa ke rumah duka.

Di sana kedatangan jenazah Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon disambut dengan isak tangis. 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X minta peristiwa yang menewaskan tiga prajurit TNI diusut.
