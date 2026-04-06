Antusiasme Ratusan Peserta Mengikuti Ajang Cari Jodoh di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ratusan peserta mengikuti acara cari jodoh yang digelar oleh Forum Ta’aruf Indonesia (Fortais) Yogyakarta bersama Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) Yogyakarta pada 4-5 April 2026.

Program ini merupakan wadah bagi para lajang atau jomblo untuk menemukan jodohnya.

Peserta yang ikut serta dalam kegiatan ini datang dari berbagai daerah.

Mereka cukup membawa fotokopi KTP, foto diri dan mengisi formulir sebagian persyaratan.

Ryan Budi Nuryanto dari Fortais mengatakan tantangan menikah pada era saat ini.

"Generasi kita sekarang ini menghadapi tantangan berat dengan adanya tayangan media sosial setiap hari menyuguhi standar hidup dan pasangan yang sempurna," katanya.

Menurutnya, peserta cari jodoh datang dengan berbagai rentang usia, yaitu 20-40 tahun.

"Gelaran ini adalah kolaborasi untuk mempersiapkan keluarga Sejahtera Indonesia Emas 2045 di tengah kondisi tekanan ekonomi global dan imbas perang Iran-Israel yang membuat inflasi global dan ketidakpastian," ujarnya.