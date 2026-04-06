Wali Kota Jogja Menghadiri Malam Paskah di Gereja Kotabaru

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perayaan Ekaristi Malam Paskah di Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru berjalan dengan khidmat pada Sabtu (4/4).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo hadir langsung di tengah masyarakat yang merayakan Paskah di gereja yang berlokasi Kotabaru itu.

Menurut Hasto, Paskah bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi momen spiritual yang mengandung makna pengorbanan, kebangkitan, dan harapan.

"Tema tahun ini, Kebangkitan-Nya Sumber Pengharapan dan Terobosan Baru, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua,” ucap Hasto.

Mantan Bupati Kulon Progo itu senang melihat toleransi di Kota Yogyakarta yang terus terjaga dengan baik.

"Ketika safari tarawih bulan Ramadan, saya didampingi oleh Ketua DPRD dan rekan-rekan dari Kristen dan Katolik. Ini menunjukkan toleransi di Kota Yogya sungguh luar biasa,” ujarnya.

Dia pun menegaskan komitmen Pemkot Yogyakarta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama perayaan berlangsung.

Pastor Kepala Paroki Gereja Santo Antonius Padua Kotabaru Nicolaus Devianto Fajar Trinugroho menyebut jumlah umat yang hadir mencapai sekitar 4.000 orang.