Libur Panjang Paskah, Daop 6 Yogyakarta Catat Lonjakan 32 Ribu Penumpang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mobilitas masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api tercatat cukup tinggi selama periode libur panjang akhir pekan (long weekend) memperingati Paskah 2026. PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta mencatat 32.130 penumpang telah dilayani hanya pada hari kedua masa libur.

Angka tersebut mencakup 16.999 penumpang yang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 6, serta 15.131 penumpang yang tiba.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengungkapkan bahwa tingginya volume penumpang ini dipicu oleh minat masyarakat yang besar untuk berwisata.

"Tak hanya di pusat Kota Jogja dan Solo, tetapi juga berbagai kota penyangga di sekitarnya yang terkenal dengan wisata alam, kuliner hingga budaya," tutur Feni dalam keterangannya.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan memastikan kenyamanan perjalanan, pihak KAI mengoperasikan tujuh perjalanan kereta api tambahan yang beroperasi pada periode 1 hingga 6 April 2026.

Penambahan ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya permintaan tiket serta memastikan distribusi penumpang berjalan lancar di jalur-jalur favorit.

Beberapa rangkaian kereta tambahan yang disiapkan antara lain adalah KA Sancaka Fakultatif (Yogyakarta-Surabaya), KA Batavia (Solo Balapan-Gambir), serta sejumlah KA Tambahan dengan relasi Solo Balapan menuju Bandung dan Pasar Senen.

Selain itu, tersedia pula KA Tambahan dari Yogyakarta dan Lempuyangan menuju Pasar Senen.