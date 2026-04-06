Pulang ke Pelukan Bumi Menoreh, Jejak Kopda Farizal dari Lendah ke Lebanon

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Di sebuah sudut Pedukuhan Ledok, Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, desa yang biasanya sunyi itu mendadak ramai dikunjungi dan dikirimi bunga ucapan duka cita. Selama sepekan terakhir, suasana di rumah sederhana milik Pak Senam itu berubah total.

Puluhan meter karangan bunga dari berbagai institusi negara berjejer rapi, menjadi saksi atas duka sekaligus penghormatan yang luar biasa bagi putra bungsunya, Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Farizal bukan sekadar prajurit biasa. Ia adalah bagian dari Pasukan Perdamaian PBB yang sedang membawa misi luhur kemanusiaan di Lebanon. Namun, garis takdir berkata lain pada 29 Maret lalu. Sebuah serangan artileri IDF di Lebanon Selatan menghentikan langkah sang prajurit tepat saat ia tengah menanti waktu pulang.

Bagi keluarga, Farizal adalah sosok penurut yang tidak pernah banyak mengeluh. Di mata sang paman, Sumijan, keponakannya itu dikenal sebagai pribadi yang gigih.

Sebelum menapaki karier militer di Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti, Farizal adalah pemuda pekerja keras yang gemar memelihara dan jual beli burung kicauan untuk menambah penghasilan.

"Anaknya baik, penurut, dan disiplin sekali," kenang Sumijan lirih di sela-sela menerima pentakziah.

Tidak ada firasat buruk yang dirasakan keluarga. Bahkan, sore hari sebelum kabar duka itu datang, Farizal masih sempat menghubungi keluarga melalui sambungan telepon.

Dengan nada bahagia, ia bercerita baru saja menyelesaikan ibadah umrah dan sangat antusias menanti April, saat tugasnya di Lebanon dijadwalkan berakhir. Siapa sangka, bulan April yang ia nantikan justru menjadi waktu kepulangannya dalam peti jenazah yang diselimuti bendera Merah Putih.