Bersiap Menghadapi Kemarau Panjang Dampak El Nino Godzilla

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) mulai menyusun strategi khusus untuk menghadapi ancaman kemarau ekstrem tahun ini. Fenomena alam yang dijuluki El Nino Godzilla diprediksi akan membuat musim kemarau tahun ini jauh lebih kering dibandingkan kondisi normal.

Istilah El Nino Godzilla merujuk pada fenomena El Nino dengan anomali suhu muka laut yang sangat tinggi, yang berpotensi memicu kemarau panjang dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya.

Kepala DPKP DIY Aris Eko Nugroho mengatakan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait, seperti BBWS Serayu Opak dan Dinas PU ESDM terus diperkuat. Fokus utama saat ini adalah manajemen pengairan agar produksi pangan tetap terjaga meski curah hujan minim.

"Kami mencoba mencermati kondisi di lapangan, terutama berkaitan dengan pengairan. Belajar dari pengalaman tahun 2023, kami mendata kembali wilayah mana saja yang paling rawan terdampak agar mitigasi bisa dilakukan lebih awal," ujar Aris di Yogyakarta, Senin (6/4).

Langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah, meliputi pemetaan area yang memiliki riwayat kekeringan parah, penyaluran pompa air, pembangunan irigasi perpipaan, dan mengoptimalkan irigasi tersier.

"Kementan sudah mengumpulkan kami di Jawa Tengah untuk mengkoordinasikan berkaitan dengan kejadian di lapangan agar apa yang menjadi kekhawatiran El Nino Godzilla ini, kalaupun betul-betul terjadi, bisa kami antisipasi," katanya.

BMKG Stasiun Klimatologi DIY mengingatkan masyarakat bahwa ancaman tidak hanya datang saat puncak kemarau, tetapi juga pada masa transisi (pancaroba) yang sedang berlangsung saat ini.

Kepala Stasiun Klimatologi DIY Reni Kraningtyas mengatakan El Nino dengan intensitas moderat diprediksi mulai menguat pada Juli hingga akhir 2026 dengan peluang mencapai 60 persen.