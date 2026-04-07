Perjalanan KA Taksaka Dibatalkan, Penumpang Bisa Refund Tiket Persen

Selasa, 07 April 2026 – 08:11 WIB
Penumpang naik kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Foto: KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta mengumumkan bahwa perjalanan KA 45 Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir batal diberangkatkan pada Senin malam (6/4) pukul 21.05 WIB. Pembatalan ini merupakan dampak dari proses evakuasi KA Bangunkarta yang anjlok di wilayah Bumiayu.

Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan langkah ini diambil guna menjamin keselamatan perjalanan, mengingat adanya kelambatan tinggi akibat proses penanganan di titik lokasi kejadian.

Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI memberikan kompensasi penuh bagi para penumpang yang perjalanannya dibatalkan.

Calon penumpang yang sudah membeli tiket KA Taksaka akan mendapatkan pengembalian biaya tiket sebesar 100 persen.

Proses pembatalan dan pengembalian dana dapat dilakukan maksimal tujuh hari setelah tanggal dan jam yang tertera pada tiket.

Menurut Feni, KAI telah mengirimkan informasi pembatalan melalui layanan SMS/WhatsApp Blast kepada para penumpang terdampak.

Cara Melakukan Refund

Para penumpang dapat memilih salah satu dari tiga jalur layanan berikut untuk memproses pengembalian dana, yaitu bisa datang langsung ke loket stasiun yang memungkinkan untuk melayani pembatalan, menghubungi via telepon di nomor 021-121, atau melalui Aplikasi Access by KAI menggunakan fitur VoIP yang tersedia di dalam aplikasi.

Sumber Antara
ka taksaka kereta anjlok ka Bangunkarta ka bangunkarta anjlok KAI Daop 6 Yogyakarta kereta api PT KAI

