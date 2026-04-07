JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Perjalanan Beberapa Kereta Dialihkan Memutar

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Perjalanan Beberapa Kereta Dialihkan Memutar

Selasa, 07 April 2026 – 08:30 WIB
KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Perjalanan Beberapa Kereta Dialihkan Memutar - JPNN.com Jogja
KA Bangunkarta yang anjlok di Bumiayu. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Insiden anjloknya KA Bangunkarta di wilayah Bumiayu, Jawa Tengah (wilayah Daop 5 Purwokerto) pada Senin (6/4), memicu perubahan besar pada pola operasi kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta terpaksa mengalihkan rute sejumlah perjalanan kereta api demi menjamin keselamatan dan kelancaran operasional.

Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan proses evakuasi rangkaian KA Bangunkarta di Bumiayu masih terus berlangsung.

Ia menjamin bahwa seluruh penumpang yang terdampak akan mendapatkan penanganan yang layak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami memastikan para penumpang KA terdampak akan mendapatkan layanan sesuai aturan, dengan tetap mempertimbangkan faktor keamanan yang ada," ujar Feni dalam keterangan resminya di Yogyakarta.

Berdasarkan data hingga pukul 17.30 WIB, beberapa rangkaian kereta api mengalami perubahan rute perjalanan (memutar) sebagai berikut:

KA Taksaka (47) relasi Yogyakarta-Gambir dialihkan memutar melalui jalur Yogyakarta-Solo Balapan-Semarang Tawang-Cirebon.

- KA Manahan (62B) relasi Gambir-Solo Balapan dialihkan melalui jalur Prupuk-Tegal-Semarang Tawang-Solo Balapan.

- KA Jayakarta (251B) relasi Surabaya Gubeng-Pasar Senen dialihkan memutar via Solo Jebres-Gundih-Cirebon.

Sejumlah perjalanan kereta api dialihkan memutar karena ada insiden anjloknya KA Bangunkarta di Bumiayu.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   kereta anjlok kereta anjlok di bumiayu ka Bangunkarta kereta api KAI Daop 6 Yogyakarta

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU