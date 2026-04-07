JPNN.com Jogja Jogja Terkini Harga Plastik di Pasar Beringharjo Jogja Meroket

Harga Plastik di Pasar Beringharjo Jogja Meroket

Selasa, 07 April 2026 – 14:30 WIB
Harga Plastik di Pasar Beringharjo Jogja Meroket - JPNN.com Jogja
Kios penjual plastik di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta mengakui adanya kenaikan harga dampak perang di Timur Tengah, Selasa (7/4). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tekanan pasar global akibat perang di Timur Tengah ikut berdampak terhadap kenaikan harga plastik di Yogyakarta. 

Kenaikan tersebut sudah dirasakan sejak awal Maret lalu. Bahkan, kenaikannya sudah terjadi tiga kali.

Kios-kios menjual plastik yang berada di Pasar Beringharjo mengakui adanya beberapa kali kenaikan harga.

Sales konter salah satu kios plastik di Pasar Beringharjo, Danik, mengatakan bahwa hampir semua item plastik mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Menurut Danik, produk plastik kresek mengalami kenaikan dari harga awal 28.500 menjadi 51.000 per ikat.

Kemudian, gelas plastik ikut mengalami kenaikan dari Rp 8.000 menjadi 13.000 per selongsong.

Akibat kenaikan harga yang cukup signifikan ini, banyak pembeli yang mengeluh. 

"Kalau yang sudah tahu ada kenaikan harga memang masih tetap beli. Cuma kalau karena terlalu tinggi kadang cari lain sih," katanya. 

Pedagang plastik di Pasar Beringharjo mengakui harga plastik meroket cukup tajam.
