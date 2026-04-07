Harga Plastik di Pasar Beringharjo Jogja Meroket

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tekanan pasar global akibat perang di Timur Tengah ikut berdampak terhadap kenaikan harga plastik di Yogyakarta.

Kenaikan tersebut sudah dirasakan sejak awal Maret lalu. Bahkan, kenaikannya sudah terjadi tiga kali.

Kios-kios menjual plastik yang berada di Pasar Beringharjo mengakui adanya beberapa kali kenaikan harga.

Sales konter salah satu kios plastik di Pasar Beringharjo, Danik, mengatakan bahwa hampir semua item plastik mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Menurut Danik, produk plastik kresek mengalami kenaikan dari harga awal 28.500 menjadi 51.000 per ikat.

Kemudian, gelas plastik ikut mengalami kenaikan dari Rp 8.000 menjadi 13.000 per selongsong.

Akibat kenaikan harga yang cukup signifikan ini, banyak pembeli yang mengeluh.

"Kalau yang sudah tahu ada kenaikan harga memang masih tetap beli. Cuma kalau karena terlalu tinggi kadang cari lain sih," katanya.