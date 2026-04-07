Harga Plastik Meroket Hingga 100 Persen, Warga Jogja Perlu Bawa Tas Belanjaan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Gangguan pasokan bahan baku membuat harga plastik meroket. Perang di Timur Tengah menjadi pemicu naiknya harga plastik di pasaran.

Pedagang sayur di Pasar Beringharjo, Ida mengakui adanya kenaikan harga plastik.

Menurutnya, kenaikan harga plastik melejit hingga 100 persen.

Baca Juga: Harga Plastik di Pasar Beringharjo Jogja Meroket

Meski demikian, Ida enggan membebankan harga plastik kepada konsumen. Ia justru menyarankan pembeli untuk membawa kantung plastik sendiri.

"Kami bikin seefektif mungkin. Jika belanjaannya banyak, kami langsung pakai tas besar. Langsung dijadikan satu," ujarnya.

Dia juga menyarankan agar pembeli membawa tas belanja sendiri. Terlepas dari harga plastik yang naik, niat tersebut ditujukan untuk mengurangi sampah plastik.

Baca Juga: Daftar Harga Barang Kebutuhan Pokok Seusai Lebaran

"Banyak yang sadar untuk tidak menggunakan plastik. Kami tuh senang ada pembeli yang sadar," ujarnya.

Salah satu kios penjualan plastik di Pasar Beringharjo, Danik mengakui dampak perang di Timur Tengah berdampak terhadap kenaikan harga plastik.