ASN Jogja Akan Mulai WFH pada Jumat Pekan Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengikuti instruksi pemerintah pusat dengan menerapkan work from home (WFH) bagi ASN, demi menghemat penggunaan energi di tengah eskalasi perang di Timur Tengah.

Pemerintah DIY rencananya akan menerapkan WFH sekali dalam sepekan, yaitu setiap Jumat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memastikan ASN di Pemda DIY akan bekerja dari rumah pada hari tersebut.

“Mekanisme dan teknisnya baru kami rumuskan, tetapi Jumat kira-kira kami akan terapkan (WFH)," ujarnya.

Sultan HB X menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sri Sultan menyebut tantangan pelaksanaan WFH ASN terletak pada pengawasannya.

“Pemantauan itu memang yang paling sulit karena jumlah ASN juga tidak sedikit. Namun, perlu diingat ini bukan hari libur. Mereka diizinkan bekerja dari rumah,” katanya.

Ia berharap ASN di Pemda DIY dapat menyadari kewajibannya untuk tetap bekerja meski dari rumah.