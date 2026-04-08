Info SIM Keliling Hari Ini, Rabu 8 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya hampir habis, pastikan Anda segera melakukan perpanjangan. Berikut adalah lokasi layanan SIM Keliling dan layanan statis lainnya yang beroperasi di wilayah DIY pada hari ini, Rabu 8 April 2026.

1. Layanan SIM Keliling & Corner (Polda DIY)

Layanan ini melayani perpanjangan SIM A dan SIM C dengan waktu operasional pukul 08.30 – 13.00 WIB.

Lokasi Utama: Kantor Kapanewon Godean.

SIM Corner (Senin - Sabtu):

Jogja City Mall (JCM): Pukul 09.00 – 13.00 WIB.

Ramai Mall: Pukul 09.30 – 13.00 WIB.

Pelayanan SKUP: Pukul 08.00 – 13.00 WIB.