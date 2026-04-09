Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Kamis 9 April 2026
Kamis, 09 April 2026 – 07:52 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah DIY beserta jajaran Polres/Polresta menyediakan beberapa titik layanan strategis pada hari ini, Kamis, 9 April 2026.
Pastikan Anda memperhatikan lokasi dan jam operasional agar proses pengurusan berjalan lancar.
1. Layanan Ditlantas Polda DIY (SIM Keliling)
Lokasi: Q Homemart, Ringroad Timur.
Waktu: 08.30 – 13.00 WIB.
2. Layanan Polresta Sleman
Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB.
Mall Pelayanan Publik (MPP): 08.00 – 11.00 WIB.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta ada beberapa titik lokasi untuk memperpanjang SIM Anda. Catat jadwal dan lokasinya.
