Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Kamis 9 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), pihak Kepolisian Daerah DIY beserta jajaran Polres/Polresta menyediakan beberapa titik layanan strategis pada hari ini, Kamis, 9 April 2026.

Pastikan Anda memperhatikan lokasi dan jam operasional agar proses pengurusan berjalan lancar.

1. Layanan Ditlantas Polda DIY (SIM Keliling)

Lokasi: Q Homemart, Ringroad Timur.

Waktu: 08.30 – 13.00 WIB.

2. Layanan Polresta Sleman

Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB.

Mall Pelayanan Publik (MPP): 08.00 – 11.00 WIB.