Sedang Pancaroba, Cuaca di Jogja Bisa Barubah Mendadak

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Yogyakarta mengeluarkan imbauan kepada masyarakat di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara mendadak dalam beberapa hari ke depan.

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Feriomex Hutagalung mengatakan saat ini wilayah DIY tengah memasuki periode transisi atau musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

"Masyarakat agar waspada terhadap perubahan cuaca mendadak yang dapat terjadi dalam waktu singkat selama periode transisi ini," ujar Feriomex dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).

Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terbaru, BMKG mengidentifikasi suhu muka laut di Laut Jawa dan Samudra Hindia selatan Jawa terpantau relatif hangat, yakni antara 29 hingga 30 derajat Celsius. Kondisi ini secara signifikan mendukung ketersediaan uap air ke atmosfer.

Selain itu, adanya pola konvergensi serta aktifnya Gelombang Rossby di sebagian Pulau Jawa memperbesar peluang pertumbuhan awan hujan.

Dengan kelembapan udara yang mencapai 65 hingga 95 persen pada ketinggian hingga 3 kilometer, potensi hujan masih sangat tinggi.

BMKG memprakirakan dalam periode 9 hingga 11 April 2026, wilayah Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, hingga Gunungkidul berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan, sedang, hingga lebat.

Selain ancaman cuaca ekstrem, Feriomex juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi fisik selama masa pancaroba. Perubahan cuaca yang fluktuatif sering kali dibarengi dengan suhu udara yang panas di siang hari.