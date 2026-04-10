Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 10 April 2026
Jumat, 10 April 2026 – 07:52 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sleman mengumumkan rencana pemadaman aliran listrik sementara pada hari ini, Jumat 10 April 2026. Pemadaman ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik dan keamanan jaringan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemadaman listrik di Sleman hari ini akan berlangsung pada pukul 13.00 – 16.00 WIB.
Listrik dipadamkan sementara untuk pemeliharaan jaringan listrik dan pemotongan pohon yang berada di dekat jaringan (Right of Way/ROW).
Wilayah yang terdampak pemadaman listrik hari ini adalah:
Dn. Temulawak
Pr. Kusuma Rafles
Hotel Ramada
Dn. Murangan
Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Sleman pada hari ini, Jumat 10 April 2026.
