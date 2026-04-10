Boros Kuota Internet? Simak 6 Kebiasaan Pemicunya dan Solusi Praktis Lewat GoPay
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Saat ini internet telah menjadi urat nadi kehidupan, mulai dari urusan pekerjaan, pendidikan, hingga hiburan. Namun, banyak pengguna sering mengeluhkan kuota internet yang cepat habis sebelum waktunya.
Menariknya, pemborosan ini sering kali bukan disebabkan oleh aktivitas besar, melainkan kebiasaan kecil yang dianggap sepele, tetapi berlangsung terus-menerus.
Memahami pola penggunaan data menjadi kunci utama agar pengeluaran bulanan tetap terkendali. Berikut adalah enam kebiasaan yang tanpa disadari sering menguras kuota internet Anda.
1. Streaming Video Kualitas Tinggi
Menonton video dengan resolusi HD atau 4K memang memanjakan mata, tetapi konsekuensinya adalah konsumsi data yang masif. Tanpa pengaturan yang tepat, satu jam streaming dapat menghabiskan hingga bergiga-giga kuota. Hal ini sering terjadi pada platform seperti YouTube, TikTok, atau Instagram Reels.
2. Fitur Auto Update Aplikasi
Banyak ponsel pintar secara otomatis memperbarui aplikasi di latar belakang. Jika Anda memiliki puluhan aplikasi yang melakukan pembaruan secara bersamaan tanpa kontrol, jangan kaget saat kuota Anda mendadak kritis.
3. Auto Play di Media Sosial
Fitur yang memutar video secara otomatis saat Anda melakukan scrolling di media sosial memang praktis, tetapi fitur ini memaksa perangkat mengunduh data video yang mungkin tidak benar-benar ingin Anda tonton.
4. Penggunaan Hotspot Tanpa Batasan
Berbagi internet dengan perangkat lain melalui hotspot sering kali menjadi bumerang. Tanpa pengawasan, perangkat yang terhubung bisa melakukan aktivitas berat seperti mengunduh file besar atau streaming yang secara otomatis menyedot kuota utama Anda.
5. Mengabaikan Jaringan WiFi
Faktor kenyamanan terkadang membuat orang lupa menyambungkan perangkat ke WiFi saat tersedia. Padahal, memanfaatkan WiFi untuk aktivitas berat seperti memperbarui sistem operasi atau mencadangkan data ke cloud adalah cara paling ampuh menghemat kuota seluler.
Ada banyak aktivitas digital yang bisa membuat kuota internet Anda boros. GoPay membantu memenuhi kebutuhan Anda.
