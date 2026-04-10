Hemat BBM, Satpol PP Yogyakarta Patroli Pakai Sepeda Kayuh

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta beralih menggunakan sepeda kayuh dalam menjalankan sejumlah tugasnya di lapangan.

Penggunaan sepeda kayuh ini merupakan respons dari Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah serta terkait efisiensi dan penghematan energi.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, Yudho Bangun Pamungkas mengatakan penggunaan sepeda kayuh sudah dimulai pada Kamis (9/4).

Menurut Bangun, patroli di lapangan kemarin bagian dari tugas keseharian Satpol PP Kota Yogyakarta di kawasan Malioboro.

"Kemarin yang sudah kami lakukan itu penggunaan sepeda oleh petugas Pol PP Pariwisata. Jadi, itu kami lakukan untuk imbauan, teguran lisan," katanya, Jumat (10/4).

Sebelum menggunakan sepeda kayuh, pihaknya masih mengandalkan kendaraan patroli roda empat.

Setelah ada kebijakan terkait efisiensi dan penghematan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintah, Satpol PP Kota Yogyakarta mengambil langkah konkret dengan menggunakan sepeda kayuh.

"Sebelumnya pakai mobil patroli semua. Sekarang karena ada SE Mendagri ini, selain itu untuk lebih mengembangkan citra Pol PP Pariwisata," ujarnya.