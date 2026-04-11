Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 11 April 2026

Sabtu, 11 April 2026 – 08:05 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu, 11 April 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Wirosaban, Nitikan, Sorogenen, Mendungan, Tegalturi, Jl Tegalgendu, RS Wirosaban, Jl. Ki ageng Pemanahan, Jl Lowanu, TPST Nitikan dan Sekitarnya

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : SARIREJO MAGUWO HRJ, STAN MAGUWOHARJO, SEMBEGO MGW, JL. PASEKAN, MANIS REJO dan Sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.

