Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 11 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu, 11 April 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Wirosaban, Nitikan, Sorogenen, Mendungan, Tegalturi, Jl Tegalgendu, RS Wirosaban, Jl. Ki ageng Pemanahan, Jl Lowanu, TPST Nitikan dan Sekitarnya

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 10.00 - 12.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : SARIREJO MAGUWO HRJ, STAN MAGUWOHARJO, SEMBEGO MGW, JL. PASEKAN, MANIS REJO dan Sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.

Waktu pemadaman dapat berubah di luar jadwal apabila terkendala kondisi di lapangan.