UWM Meluluskan 177 Wisudawan, Hadapi Tantangan Bonus Demografi

Minggu, 12 April 2026 – 17:34 WIB
Acara wisuda Universitas Widya Mataram pada Sabtu (11/4). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Widya Mataram (UWM) menggelar wisuda sarjana dan pascasarjana di Pendopo Agung Kampus Terpadu pada Sabtu (11/4).

Wisuda kali ini diikuti oleh 177 wisudawan dan wisudawati dari berbagai fakultas. 

Sebanyak 61 orang atau 34,46 persen di antaranya meraih predikat cum laude 

Rektor UWM Edy Suandi Hamid dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. 

Kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.

"Jika sumber daya yang produktif tadi tidak bisa mengimplentasikan ilmunya, bonus itu bisa menjadi musibah," kata Edy.

Bonus demografi pada masa mendatang akan menjadi masalah jika lapangan pekerjaan masih minim.

"Karena yang berada di bonus demografi adalah tenaga kerja produktif dan sebagian besar adalah kelas menengah. Kelas menengah itu sangat kritis terhadap situasi," katanya.

