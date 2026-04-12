Menteri PPPA Sebut Perempuan adalah Kunci Generasi Unggul.

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-80 Muslimat NU yang digelar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu (12/4). Dalam sambutannya, Menteri Arifatul menggarisbawahi bahwa perempuan memiliki peran krusial dan strategis dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Menteri Arifatul mengapresiasi kontribusi nyata yang selama ini telah dilakukan oleh kader Muslimat NU, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat akar rumput. Ia meyakini bahwa di tangan perempuanlah fondasi karakter anak bangsa dibentuk.

"Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk melahirkan generasi unggul generasi berkualitas. Di tangan perempuanlah anak-anak dididik bagaimana saling mencintai kedamaian, menanamkan akhlakul karimah, dan menjadi generasi yang tangguh," ujar Arifatul.

Terkait tema Harlah tahun ini, yakni "Merawat Tradisi, Menguatkan Kemandirian, dan Meneduhkan Peradaban", Arifatul yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muslimat NU menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini.

Ia menyebut bahwa penguatan tradisi melalui pengajian-pengajian rutin merupakan pilar penting dalam menjaga kohesi sosial.

Selain itu, ia menyoroti pencapaian luar biasa Muslimat NU di bidang hukum. Saat ini, organisasi tersebut telah memiliki hampir 2.500 paralegal yang aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat bawah.

Di akhir sambutannya, Menteri PPPA mengajak seluruh kader untuk terus menghadirkan wajah Islam yang ramah, inklusif, dan solusif.

Ia menekankan pentingnya memulai pendidikan karakter dari unit terkecil, yaitu keluarga.