Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Senin 13 April 2026
Senin, 13 April 2026 – 08:15 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah titik pelayanan telah disiapkan oleh Polda DIY dan jajaran Polres/Polresta pada hari ini, Senin 13 April 2026.
Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis. Berikut adalah rincian lokasi dan jadwal operasionalnya:
1. SIM Keliling Polda DIY
Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman
Waktu: 08.30 – 13.00 WIB
2. Layanan Stasioner & Corner (Yogyakarta)
SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB
SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB
