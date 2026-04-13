Jadwal SIM Keliling Yogyakarta Hari Ini, Senin 13 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), sejumlah titik pelayanan telah disiapkan oleh Polda DIY dan jajaran Polres/Polresta pada hari ini, Senin 13 April 2026.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis. Berikut adalah rincian lokasi dan jadwal operasionalnya:

1. SIM Keliling Polda DIY

Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman

Waktu: 08.30 – 13.00 WIB

2. Layanan Stasioner & Corner (Yogyakarta)

SIM Corner Jogja City Mall (JCM): 09.00 – 13.00 WIB

SIM Corner Ramai Mall: 09.30 – 13.00 WIB