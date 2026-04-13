Warga Temukan Mayat di Mobil yang Terparkir Sebulan

Senin, 13 April 2026 – 10:10 WIB
Evakuasi mayat yang ditemukan di dalam mobil di Condongcatur, Sleman pada Minggu (12/4). Foto: Humas Polresta Sleman

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Seorang pria ditemukan tidak bernyawa di sebuah mobil Honda BRV di Balai Padukuhan Pojok Tiyasan, Condongcatur, Depok, Sleman pada Minggu (12/4).

Berdasarkan keterangan dari polisi, identitas mayat berinisial ALB (29).

ALB ditemukan mengenakan kaus lengan pendek berwarna hitam dan celana pendek berwarna abu-abu.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan korban ditemukan oleh warga yang sedang melaksanakan gotong royong.

"Setelah dicek kondisi di dalam mobil terdapat orang yang sudah meninggal," ujarnya.

Pria asal Jepara, Jawa Tengah itu ditemukan di kursi kemudi.

"Berdasarkan keterangan warga sekitar, mobil sudah terparkir kurang lebih satu bulan," katanya.

Korban diketahui meninggalkan rumah saudaranya di Condongcatur sejak 5 Maret 2026 menggunakan mobil.

