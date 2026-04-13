Pemkot Yogyakarta Ingin Perbaiki 200 Rumah Tak Layak Huni

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tahun ini Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan memperbaiki 200 rumah tidak layak huni atau RTLH.

Program RTLH akan menyasar hunian warga yang dinilai tidak sehat dan tidak layak.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut perbaikan RTLH dilakukan terhadap rumah warga kelompok rentan.

Pernyataan itu ia sampaikan saat meninjau pelaksanaan program perbaikan RTLH pada Minggu (12/4).

“Target kami tahun ini 200 rumah bisa diselesaikan dengan pola gotong royong seperti ini,” kata Hasto.

Dia menegaskan bahwa pelaksanaan program perbaikan RTLH tersebut sama sekali tidak menggunakan dana pemerintah.

“Tanpa APBD, tanpa APBN karena kadang tanahnya belum jelas secara administrasi, tetapi dengan gotong royong ini tetap bisa diselesaikan,” ujarnya.

Pada tahun sebelumnya program ini telah berhasil memperbaiki 82 unit rumah tak layak huni.