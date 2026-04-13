Perkuat Daya Saing, Dispar DIY Targetkan Sertifikasi 175 Pelaku Ekraf

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Pariwisata (Dispar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ingin meningkatkan standar kompetensi pegiat industri kreatif. Pada 2026, Dispar DIY berencana akan memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi profesi bagi 175 pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah DIY.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar DIY Iwan Pramana mengatakan program ini akan dibagi ke dalam enam hingga delapan angkatan sepanjang tahun.

"Target kami untuk fasilitasi sertifikasi cukup besar. Rencananya ada 175 orang yang akan kami bagi ke dalam enam sampai delapan angkatan," ujar Iwan di Yogyakarta, Senin (13/4).

Sebagai langkah awal, angkatan pertama program ini resmi dimulai pada 13 hingga 17 April 2026. Fokus utama pada tahap awal ini menyasar 20 pelaku industri batik di wilayah DIY.

Pemilihan sektor batik bukan tanpa alasan. Iwan menegaskan bahwa status Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia menuntut para perajinnya memiliki standar kompetensi yang diakui secara resmi.

Selain itu, aspek keberlanjutan (sustainability) dalam proses produksi batik akan menjadi nilai tambah yang signifikan bagi produk lokal di pasar global.

Menyasar 17 Subsektor Ekonomi Kreatif

Meskipun dimulai dengan batik, program ini akan dilakukan secara bertahap untuk mencakup subsektor lain.

Dari total 17 subsektor ekraf yang ada, Dispar DIY akan memprioritaskan bidang-bidang dengan konsentrasi massa terbesar, seperti kriya dan fesyen, kuliner, desain, game dan animasi, TV, radio, dan periklanan.