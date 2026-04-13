Belajar dari Warga Okinawa, Rahasia Menjaga Lambung dan Umur Panjang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Rahasia umur panjang masyarakat Okinawa, Jepang, yang rata-rata mencapai usia 80 tahun ternyata bukan sekadar faktor genetik. Salah satu kunci utamanya terletak pada filosofi makan mereka yang dikenal sebagai Hara Hachi Bu, sebuah konsep berhenti makan sebelum kenyang yang terbukti ampuh menjaga kesehatan lambung dan sistem metabolisme.

Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK Universitas Gajdah Mada (UGM) Rahadyana Muslichah menjelaskan bahwa Hara Hachi Bu merupakan bentuk nyata dari mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran.

"Prinsip ini sangat erat dengan mindful eating. Saat makan, kita harus fokus, hindari multitasking, menikmati rasa, dan memahami sinyal tubuh. Harapannya agar bisa mengontrol jumlah makanan yang dikonsumsi," ujar dosen yang akrab disapa Icha, Senin (13/4).

Secara fisiologis, makan berlebihan memberikan tekanan berat pada saluran pencernaan dan beban metabolik yang tinggi. Dengan menyisakan 20 persen ruang di perut, seseorang memberikan jeda istirahat bagi pencernaan.

Beberapa manfaat utama dari prinsip ini, antara lain meringankan beban kerja lambung, mencegah obesitas dan penyakit metabolik kronis, serta memberi waktu komunikasi organ.

“Lambung butuh waktu untuk mengirim sinyal ke otak ketika dia kenyang. Jadi, dengan berhenti di 80 persen, sebenarnya kita sudah menerima cukup energi, meski rasanya belum cukup kenyang,” kata Icha.

Baca Juga: Rumus Sehat Menu Buka Puasa Agar Tubuh Tetap Bugar

Tips Memulai Kebiasaan Hara Hachi Bu

Icha memberikan empat langkah praktis bagi Anda yang ingin mulai melatih kepekaan lambung.

Pertama, hilangkan distraksi. Jangan makan sambil bermain ponsel atau menonton TV agar fokus pada sinyal tubuh.