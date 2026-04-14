Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 14 April 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa, 14 April 2026.
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Jl Kapas, Jl Cendana, Jl Kenari barat, Miliran, Jl Sawit, Timoho Regency, Mandala Krida, SMK Koperasi YGK, SMA MUH. 2 YGK, Pengadilan Negeri YGK 1, Dinas Kebudayaan YGK, SMKN 6 YGK, Balai, UAD Kampus 1, Gedung Keuangan Negara YGK, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Dinas Pertanian YGK, Gor Amongrogo, Stadion, JL Gondosuli
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn Sambiroto, Dn Sidodadi, Dn Sidorejo, PR Griya Purwo Asri, Pr UPN Veteran, Pr Asoka Citra, Dn Grenjeng, Dn Karangmojo, Pr Griya Gatra Sejahtera, Pr Citra Ringin Mas, Dn Bromonilan Pr Pertamina, Pr Purwomatani, Pr Najmi, Dn Kujonsari, Pr Pondok Permai Purwomartani, Pr Polda, Dn Dukuh, Dn Randusari, Dn Sambisari, Dn Sidokerto, Dn Pundungrejo, Pr Puri Larasati, Dn Temanggal, Dn Bojan,Dn Tundan, PT Java Gloves, Dn Sambisari, Dn Kadirojo, Dn Karanglo, Dn Tapan, Pr Purimas Bandara, Dn Juwangendan sekitarnya
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : BAKN, Mlati Beningan, Jongke Kidul, Pr.Griya Lavender, Pr.Taman Lavender, Jatirejo Jongke Tengah, Pr.Mukti Sendangadi, Pr. Taman Kuantan, Lavender, Dn. Jatirejo, Pr. Palagan Regency, Pr. Bumi Monjali Jatirejo, Pr. The Paradise, Pr. Pondok Permai Palagan, Jatirejo Tegalsari, Pr. Asoka, Mulungan Kulon, Mulungan Wetan, Pr. Griya Shafiradan sekitarnya
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
