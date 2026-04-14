Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 14 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa, 14 April 2026.

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : YOGYAKARTA & WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Jl Kapas, Jl Cendana, Jl Kenari barat, Miliran, Jl Sawit, Timoho Regency, Mandala Krida, SMK Koperasi YGK, SMA MUH. 2 YGK, Pengadilan Negeri YGK 1, Dinas Kebudayaan YGK, SMKN 6 YGK, Balai, UAD Kampus 1, Gedung Keuangan Negara YGK, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Dinas Pertanian YGK, Gor Amongrogo, Stadion, JL Gondosuli

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Dn Sambiroto, Dn Sidodadi, Dn Sidorejo, PR Griya Purwo Asri, Pr UPN Veteran, Pr Asoka Citra, Dn Grenjeng, Dn Karangmojo, Pr Griya Gatra Sejahtera, Pr Citra Ringin Mas, Dn Bromonilan Pr Pertamina, Pr Purwomatani, Pr Najmi, Dn Kujonsari, Pr Pondok Permai Purwomartani, Pr Polda, Dn Dukuh, Dn Randusari, Dn Sambisari, Dn Sidokerto, Dn Pundungrejo, Pr Puri Larasati, Dn Temanggal, Dn Bojan,Dn Tundan, PT Java Gloves, Dn Sambisari, Dn Kadirojo, Dn Karanglo, Dn Tapan, Pr Purimas Bandara, Dn Juwangendan sekitarnya

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi

Lokasi Pekerjaan : BAKN, Mlati Beningan, Jongke Kidul, Pr.Griya Lavender, Pr.Taman Lavender, Jatirejo Jongke Tengah, Pr.Mukti Sendangadi, Pr. Taman Kuantan, Lavender, Dn. Jatirejo, Pr. Palagan Regency, Pr. Bumi Monjali Jatirejo, Pr. The Paradise, Pr. Pondok Permai Palagan, Jatirejo Tegalsari, Pr. Asoka, Mulungan Kulon, Mulungan Wetan, Pr. Griya Shafiradan sekitarnya

PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.