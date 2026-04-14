Jadwal Lengkap Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Selasa 14 April 2026
Selasa, 14 April 2026 – 07:40 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat memanfaatkan layanan bus keliling maupun gerai stasioner yang beroperasi hari ini, Selasa 14 April 2026.
Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih dalam masa berlaku. Berikut adalah titik lokasi pelayanan di setiap wilayah:
1. Pelayanan SIM Keliling Polda DIY
Lokasi: Kantor Kalurahan Condongcatur
Waktu: Pukul 08.30 – 13.00 WIB
2. Pelayanan Polresta Sleman
Bus SIM Keliling: Beroperasi pukul 08.30 – 11.00 WIB.
Satpas Polresta Sleman: Beroperasi pukul 08.00 – 11.00 WIB.
