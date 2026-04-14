Granat Manggis Ditemukan di Rumah Pensiunan TNI

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Penemuan granat manggis bikin geger warga Mangunan, Caturharjo, Sleman pada Minggu (12/4).

Granat tersebut ditemukan di dalam peti kayu milik mantan pensiunan TNI.

Kasi Humas Polresta Sleman Iptu Argo Anggoro mengatakan granat ditemukan oleh S (47) di rumah mertuanya.

Penemuan tersebut lantas dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Setelah menerima laporan kami langsung menghubungi Gegana Polda DIY. Barang yang diduga granat itu kemudian dititipkan di Polresta Sleman dengan standar pengamanan sesuai SOP dari Jibom Brimob," katanya, Senin (13/4).

Selanjutnya, granat diledakkan oleh petugas Jibom Gegana Brimob pada keesokan harinya di Dusun Mangunan.

“Jika menemukan benda yang mencurigakan sebagai granat atau bahkan peledak lainnya, masyarakat jangan panik dan mengikuti prosedur keamanan," ujarnya.

Ia meminta masyarakat untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.