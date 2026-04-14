3 Wisatawan Terseret Arus di Pantai Parangkusumo Bantul
jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga wisatawan terseret arus di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul pada Senin (13/4). Ketiganya terseret ke area rip current.
Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban berinisial P (46), DAP (14) dan KY (15).
Sebelum terseret arus, mereka sedang asyik bermain air di bibir pantai.
Kemudian, tiba-tiba ketiganya terseret arus balik hingga tenggelam.
"Petugas jaga yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan secara intensif," ujarnya.
Ketiganya berhasil diselamatkan berkat kesigapan petugas.
Baca Juga:
"Setelah mendapatkan perawatan intensif, para korban dinyatakan pulih dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan kembali bersama rombongan," katanya.
Iptu Rita mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan agar berhati-hati dan memperhatikan larangan berenang di sejumlah titik. (mcr25/jpnn)
Tiga wisatawan terseret arus balik di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul. Petugas berhasil menyelamatkan korban.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
