3 Wisatawan Terseret Arus di Pantai Parangkusumo Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Tiga wisatawan terseret arus di Pantai Parangkusumo, Kabupaten Bantul pada Senin (13/4). Ketiganya terseret ke area rip current.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengatakan korban berinisial P (46), DAP (14) dan KY (15).

Sebelum terseret arus, mereka sedang asyik bermain air di bibir pantai.

Kemudian, tiba-tiba ketiganya terseret arus balik hingga tenggelam.

"Petugas jaga yang melihat kejadian itu langsung memberikan pertolongan secara intensif," ujarnya.

Ketiganya berhasil diselamatkan berkat kesigapan petugas.

"Setelah mendapatkan perawatan intensif, para korban dinyatakan pulih dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan kembali bersama rombongan," katanya.

Iptu Rita mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan agar berhati-hati dan memperhatikan larangan berenang di sejumlah titik. (mcr25/jpnn)