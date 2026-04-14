UGM Resmi Buka Pendaftaran UM CBT 2026: Simak Jadwal, Biaya, dan Materi Ujiannya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa baru melalui jalur seleksi Ujian Mandiri Computer-Based Test (UM CBT) 2026. Pendaftaran telah resmi dibuka mulai 14 April hingga 5 Mei 2026. Jalur ini merupakan salah satu pintu masuk utama menuju UGM dengan kuota sebesar 40 persen dari total daya tampung tahun ini.

Ujian akan dilaksanakan secara luring pada 2 hingga 6 Juni 2026. Para peserta diberikan keleluasaan untuk memilih satu dari dua lokasi ujian yang disediakan, yaitu di Kampus UGM Yogyakarta atau Kampus UGM Jakarta. Adapun hasil seleksi akhir akan diumumkan secara resmi pada 12 Juni 2026.

Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) UGM Sigit Priyanta mengingatkan peserta bahwa terdapat perbedaan biaya pendaftaran berdasarkan lokasi ujian yang dipilih.

Biaya pendaftaran di Yogyakarta adalah Rp 350.000, sementara di Jakarta Rp 550.000.

Seleksi UM CBT UGM dirancang untuk mengukur kesiapan akademik calon mahasiswa melalui tiga komponen mata uji utama.

Pertama, tes kemampuan dasar meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika Dasar untuk menguji pemahaman bacaan serta kemampuan numerik.

Kedua, tes potensi untuk mengukur kemampuan logika dan pola pikir peserta.

Ketiga, tes kemampuan akademik untuk menguji penguasaan materi sesuai bidang keilmuan.