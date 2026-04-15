Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 15 April 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu, 15 April 2026.
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Dn Bangsan, Dn Krebet, Dn Kayen, Dn Kalibulus, Dn Bokesan dan sekitarnya
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : Karang Gayam, Gendol, Nglengkong Kidul, Jetis Sumberejo, Gendol Pondokrejo, Semampir, Temanggung Tambakrejo, Bandung Kulon, Batang Cilik, Dalangan, Jetis, Clumprit, Batang Gedhe, Mergosono, Watu Karung, Gondang, Dn. Nglengis Banyurejo, Ngabean, Karang Metikan, Kemusuh dan sekitarnya
Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan
Lokasi Pekerjaan : Krinjing Lor, Ngrojo Kembang. Tegal Warak, Grubug, Kenteng.
Ngemplak, Pronosutan, Boto Wetan, Boto Kulon, Ngrojo, Tileng, Ngrancah, Turusan, Kepek, Muten, Kopi Klotok Menoreh, Geblek Pari, Giri Manah, Kopi Ingkar Janji dan sekitarnya.
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
