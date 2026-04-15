Cuaca Jogja Hari Ini, Rabu 15 April 2026

Rabu, 15 April 2026 – 08:05 WIB
Ilustrasi BMKG soal cuaca di Yogyakarta. Foto Ricardo/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca di lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 15 April 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan pada siang dan sore hari.

Pada pagi dan malam hari cuaca akan cerah. Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 15 April 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan ringan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

