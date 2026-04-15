Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Rabu 15 April 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini beberapa titik layanan SIM Keliling dan stasioner telah dibuka. Pastikan Anda memperhatikan lokasi dan jam operasional agar proses perpanjangan berjalan lancar.

1. Layanan SIM Keliling Polda DIY

Khusus hari Rabu, armada Bus SIM Keliling Polda DIY akan bersiaga di:

Lokasi: Kantor Kapanewon Godean

Waktu: 08.30 – 13.00 WIB

2. Layanan SIM di Wilayah Kabupaten/Kota

Gunungkidul: Toserba Sambipitu Patuk (Mulai pukul 09.00 WIB s.d. selesai).

Sleman: Satpas Polresta Sleman (08.00 – 11.00 WIB).