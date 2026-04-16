Jadwal Layanan SIM Keliling DIY Hari Ini, Kamis 16 April 2026
Kamis, 16 April 2026 – 07:05 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) hampir habis, hari ini Kamis 16 April 2026, terdapat beberapa titik pelayanan SIM Keliling dan layanan stasioner yang bisa Anda akses untuk melakukan perpanjangan.
Berikut adalah perincian lokasi dan jadwal lengkapnya:
1. Layanan SIM Keliling Polda DIY
Lokasi: Q Homemart, Ringroad Timur.
Waktu: 08.30 – 13.00 WIB.
2. Layanan SIM Polresta Sleman
Satpas Polresta Sleman: 08.00 – 11.00 WIB.
Mall Pelayanan Publik (MPP): 08.00 – 11.00 WIB.
Layanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat di beberapa titik Sleman, Bantul dan Gunungkidul.
