3.830 Jemaah DIY Cetak Sejarah Berangkat via YIA dan Cicipi Hotel Haji Pertama

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sebanyak 3.830 jemaah haji asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Yogyakarta. Keberangkatan musim haji 1447 Hijriah ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya jemaah akan bertolak langsung melalui Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo.

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X dalam acara Pamitan Haji DIY di Kepatihan, Rabu (15/04), menyampaikan bahwa musim haji tahun ini sangat istimewa.

Selain penggunaan YIA sebagai titik tolak, jemaah DIY juga menjadi yang pertama di Indonesia yang akan merasakan inovasi model hotel haji.

"Jemaah haji DIY musim ini menjadi yang pertama diberangkatkan melalui Embarkasi Yogyakarta dan akan merasakan pengalaman baru melalui penerapan model hotel haji, yang merupakan inovasi pertama di Indonesia," ujar Wagub DIY.

Wagub juga berpesan agar para jemaah fokus menjaga kesehatan di tengah situasi geopolitik dunia yang dinamis, demi kelancaran ibadah hingga meraih predikat haji mabrur.

Plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah DIY Jauhar Mosthofa mengatakan adanya peningkatan kuota signifikan tahun ini.

Dari kuota awal 3.147, jumlah jemaah membengkak menjadi 3.748 orang. Jika ditambah dengan petugas dan mutasi, total keseluruhan mencapai 3.830 jemaah.

Menurut dia, keberangkatan jemaah haji DIY tahun ini akan dibagi menjadi sebelas kloter. Usia jemaah calon haji adalah 46–60 tahun (1.721 orang) dan usia 61–75 tahun (1.321 orang).