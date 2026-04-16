494 Jemaah Asal Yogyakarta Akan Berangkat Haji Tahun Ini

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kota Yogyakarta akan memberangkatkan 494 jemaah calon haji pada 2026. Mereka diberangkatkan dalam empat kelompok terbang (kloter).

Ini menjadi kali pertama penyelenggaran ibadah haji dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Yogyakarta Irfan Zainudin mengatakan jemaah tertua dari Yogyakarta berusia 85 tahun dan termuda berusia 19 tahun.

Dalam pelaksanaannya, Irfan menyebut tiga poin sukses penyelenggaraan haji.

"Pertama, sukses ritual memastikan seluruh prosesi ibadah berjalan sesuai syariat Islam dengan aman, nyaman, dan efisien. Sukses ekosistem ekonomi haji yakni mendorong penyelenggaraan haji agar berdampak positif bagi perekonomian, memberdayakan pelaku usaha UMKM," katanya, Rabu (15/4).

Poin ketiga yaitu sukses peradaban dan keadaban, menjadikan momentum haji sebagai sarana memperkuat konsep persaudaraan dan ikatan kebangsaan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan berpesan agar jemaah calon haji mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga nama baik Yogyakarta.

“Yang paling penting adalah menjaga kesehatan, semangat gotong royong satu sama lainnya. Saling menjaga sesama jamaah dan bantu-membantu," ujar Wawan.